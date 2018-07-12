Королевский этикет: каких жестов следует избегать при общении с королевой?

Великобритания готовится принять в гостях президента Трампа с супругой: это их первый официальный визит в страну. Один из этапов его поездки больше всего волнует западную прессу: встреча с королевой Елизаветой II.

"Он большой англофил, и наверняка захочет произвести впечатление, - говорит Камилла Томини, редактор отдела политики газеты Sunday Express и эксперт в вопросах королевской семьи. - Для него эта встреча станет незабываемым моментом, и не думаю, что у него есть право на ошибку".

Накануне визита британские власти объявили, что, в Букингемском дворце государственного приёма не будет. Однако президент США и его супруга Меланья встретятся с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.

В преддверии этого визита слышны голоса скептиков: сможет ли Трамп, известный своим экстравагантным подходом к дипломатическим тонкостям, справиться с королевским этикетом и протокольными жестами. Ведь и некоторые другие высокопоставленные гости навлекли на себя общественную критику в результате непредвиденных нарушений этикета.

Елизавета II с Мишель Обамой, которая при встрече приобняла британского монарха

Так как же Трампу избежать ошибок в общении с королевой? Мы пообщались с экспертом в области королевского этикета, который ответил на вопросы по поводу предстоящей встречи.

Не беспокойтесь о формальностях

"То, что существует множество правил и формальностей, - это, конечно, большой миф," - рассказал euronews директор издательства Debrett's Руперт Вессон, который также занимается коучингом в области этикета. - На самом деле, их на удивление мало".

Это же подтверждает и веб-сайт королевской семьи, где говорится, что какого-либо "установленного кода поведения при встрече с королевой и членами королевской семьи нет".

Не лишне преклонить голову (но только если вы сами не против)

Хотя не существует каких-либо установленных правил, официальный сайт королевской семьи отмечает, что многие "настаивают на соблюдении традиционных формул" этикета.

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Так что, если Трамп захочет придерживаться традиций, то он должен помнить, что протокол встречи с королевскими особами требует исполнения небольшого поклона (от мужчин) и реверансов от женщин.

"Речь не идёт о каком-то глубоком поклоне, - поясняет Руперт Вессон. - Скорее это лёгкий кивок головы, буквально намёк на поклон".

Не пытайтесь завладеть разговором до знакомства

"Принято говорить о "встрече с королевой", - отмечает Вессон. - Но на самом деле вас должны ей представить".

Это означает объявление, которое делает королевский ассистент, оглашая имя и звание гостя для монарха, и лишь затем следует обмен приветствиями. Как большинство деталей протокола, это не жесткое, обязательное к исполнению правило, но, скорее, неизбежная в данной ситуации традиция.

"Так что помощник королевы вероятно скажет что-то вроде: "Ваше величество, могу ли я представить вам президента Соединенных Штатов, господина Дональда Трампа". И в этот момент ему подобает откланяться".

Президент США Барак Обама с супругой встретились с королевой Елизаветой II и её супругом принцем Филипом в начале апреля 2009 г.

"Считается корректным обращаться к королеве, говоря «ваше величество», тогда как для других членов королевской семьи следует использовать «ваше королевское высочество», - продолжает Вессон, - В принципе, достаточно в начале встречи обратиться к королеве «Ваше Величество», а затем уже называть её в разговоре «мадам»", - сказал Вессон.

Не забывайте о застольных манерах

Трамп известен своей любовью к фаст-фуду и к хорошо прожаренному стейку. Что будет, когда он столкнётся с изысканными застольными манерами королевской четы?

По словам Вессона, что подход к совместному обеду или ужину с королевой - это "спокойствие, уравновешенность и деликатность".

"Между американскими и британскими застольными манерами разница невелика, - поясняет наш эксперт. - Согласно британской традиции, если вы правша, то вилку держат в левой руке, а нож - в правой. Думаю, самое главное, - чувствовать себя раскованно, показать, что вам всё нравится и зарекомендовать себя как хорошего гостя".

Не надо фамильярностей

Широко распространено убеждение, что следует избегать любого прикосновения к королеве. И потому не раз первые дамы и премьер-министры со всего мира навлекали на себя град пуританской критики за подобные предполагаемые нарушения протокола.

Так, под прицел критиков попала первая леди США Мишель Обама, приобнявшая королеву во время визита в 2009 году. Эксперты утверждают, что реакция СМИ на подобные истории всегда была преувеличена.

"Высказывалось мнение о том, что миссис Обама вышла за рамки этикета, положив руку на плечи королеве, но на самом деле она продолжала сохранять почтительность и уважение", - не соглашается Камилла Томини.

Тем не менее, не стоит слишком "распускать руки" во время общения с королевой, утверждает Руперт Вессон: "Главный принцип здесь - не дотрагивайтесь до королевских особ".

Королева Елизавета II приветствует гостей во время приёма в парке Букингемского дворца в Лондоне

Правила общения, описанные на сайте королевской семьи, гласят, что "обычное рукопожатие" будет приемлемой формой приветствия, если президент не захочет склонить голову.

Остаётся лишь гадать, не станет ли знакомство с королевой фарсом, похожим на запомнившиеся рукопожатия Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ или президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Быть самим собой

Несмотря на всю помпезность предстоящей встречи Трампа с королевой, по мнению экспертов для Трампа важнее всего оставаться естественным и общаться с королевой открыто.

"Для неё было бы приятно, если общение сложиться гладко, разговор будет перетекать из темы в тему. Думаю, что они, вероятно, найдут общий язык, если обсудят шотландские корни Трампа и его связей с Шотландией", - говорит Томини. - "Думаю если на встрече будет присутствовать принц Филипп, ему понравится остроумный разговор, поскольку герцог Эдинбургский любит пошутить и поучаствовать в дебатах. Это может быть довольно занятно".

"Вовсе не нужно кланяться и целовать ступни собеседников, - шутит Руперт Вессон. - Цель королевы - пообщаться с людьми, побольше узнать о них и о государственных делах [которые они представляют]".

В надёжных руках

Исключительно продолжительное нахождение на троне королевы Елизаветы II означает, что она "отточила" порядок приветствия иностранных гостей и глав государств, и делает это лучше, чем кто-либо до неё.

С момента восхождения на трон в 1952 году Елизавета II перезнакомилась со всеми предшественниками Трампа на посту президента США, за исключением Линдона Джонсона.

По словам Камиллы Томини, Трампу не стоит об этом забывать.

"Они уже сотни раз проходили через подобные встречи, - добавляет Томини. - Королева весьма хорошо разбирается в искусстве дипломатии. И потому можно сказать, что Трамп, в данном случае, попал в хорошие руки!"