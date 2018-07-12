Срочная новость

Срочная новость

Россия

Кремль обещает рассмотреть прошение о помиловании Сенцова

Сейчас воспроизводится:

Кремль обещает рассмотреть прошение о помиловании Сенцова

Кремль обещает рассмотреть прошение о помиловании Сенцова
Размер текста Aa Aa

Президент Владимир Путин рассмотрит вопрос о помиловании осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова, который отбывает 20-летний тюремный срок по делу о терроризме. Так, во всяком случае, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Просьбу о помиловании в Кремль направила мать заключённого Людмила Сенцова. Она отметила, что не верит в виновность сына и взывает к милосердию. Документ опубликовало «Эхо Москвы».

В президентском Совете по правам человека подчеркивают, что глава государства имеет конституционное право миловать кого угодно. Впрочем, в Кремле ранее неоднократно отмечали, что для помилования существует процедура, в рамках которой от осуждённого ожидают раскаяния. Сам Сенцов заявлял, что не будет просить Путина о помиловании. Режиссёр уже более 60 дней держит голодовку с требованием освободить десятки украинских заключённых в России.

Кампания в защиту Сенцова тем временем охватила ряд европейских стран, а имя режиссёра всё чаще оказывается в международной повестке. С призывом освободить Сенцова в четверг выступил МИД Великобритании. В заявлении сказано о политически мотивированном преследовании режиссёра и ещё двоих украинцев, цитата, «за выражение протеста против незаконной аннексии Крыма». Во Франции освободить украинца требуют бывшая министр юстиции Кристиан Тобира и посол по правам человека Франсуа Крокет. Ассоциация «Новые диссиденты» призывает президента Эммануэля Макрона поднять этот вопрос во время встречи с Путиным в Москве на финале Чемпионата мира по футболу.

Видеомонтаж • Андрей Позняков