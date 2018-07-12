Кремль обещает рассмотреть прошение о помиловании Сенцова

Президент Владимир Путин рассмотрит вопрос о помиловании осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова, который отбывает 20-летний тюремный срок по делу о терроризме. Так, во всяком случае, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Просьбу о помиловании в Кремль направила мать заключённого Людмила Сенцова. Она отметила, что не верит в виновность сына и взывает к милосердию. Документ опубликовало «Эхо Москвы».

В президентском Совете по правам человека подчеркивают, что глава государства имеет конституционное право миловать кого угодно. Впрочем, в Кремле ранее неоднократно отмечали, что для помилования существует процедура, в рамках которой от осуждённого ожидают раскаяния. Сам Сенцов заявлял, что не будет просить Путина о помиловании. Режиссёр уже более 60 дней держит голодовку с требованием освободить десятки украинских заключённых в России.