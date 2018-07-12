ЧМ-2018: слишком много красоты

Чемпионат мира по футболу подходит к концу. Так же как и сборная России, удивившая своим выходом в четверть-финал турнира, атмосфера, царившая на стадионах и за их пределами также получила положительные оценки, как от ФИФА так и от простых болельщиков со всего мира.

"Я впервые в России и я поражен ее гостеприимством. И я думаю со мной согласятся все болельщики. И скорее всего они такого не ожидали", - рассказывает футбольный фанат из США.

"Люди такие гостеприимные, радушные. Все было на высоте. Отличный турнир, я считаю"

"Я согласен, Всех кого, мы встретили были с нами доброжелательны. И россияне - замечательный народ. Поэтому, кажется, что та картина, которую передают нам британские СМИ отличается от реальности", - говорят британские болельщики.

Но свою ложку дегтя внесла Международная федерация футбола.

Ранее ФИФА сообщила, что планирует попросить вещателей меньше показывать красивых болельщиц во время трансляций матчей чемпиона мира. Организация опасается проявлений сексизма. Как заявил исполнительный директор общества «Футбол против расизма в Европе» (FARE) Пиара Повар, на нынешнем мундиале сексизм был гораздо большей проблемой, чем расизм.

"Я думаю, большинство приехавших на турнир остались довольны. Стоит признать, мы не зафиксировали большого количества инцидентов. Единственное, что мы действительно отметили, это частые обращения по поводу проявления сексизма [...] В нашем распоряжении 30 случаев проявления сексизма по отношению, в основном, к россиянкам. И еще около 15 обращений от репортеров-женщин. Но, скорее всего, число домогательств во время чемпионата выше"

Также чиновник отметил, что жалоб на поведение российских болельщиков на стадионах во время матчей чемпионата мира по футболу на данный момент не зафиксировано.