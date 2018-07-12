Футбол и политика

Выходу Хорватии в финал чемпионата мира по футболу радовалась буквально вся страна.

Члены правительства балканской республики пришли на заседание в футболках национальной сборной. В приподнятом настроении была и сама президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, прибывшая в Брюссель на саммит НАТО. Она уже пообещала приехать на финал в Москву, но уже за кубком.

"Президент Макрон и я договорились встретиться в воскресенье в Москве на матче. Так что я буду поддерживать нашу сборную. И мы выиграем!", - сказала президент.

Сборные Франции и Хорватии уже встречались на кубке мира в 1998 году. Тогда "шашечные" уступили будущим чемпионам на стадии полуфинала со счетом 2:1, но обыграли сборную Нидерландов в мачте за 3-е место.

Финал ЧМ-2018 состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.