Саммит НАТО: Трамп нашёл компромисс с партнёрами

Недоговоренности и несогласия. В завершающий день саммита НАТО в Брюсселе все 29 лидеров стран альянса уверены, что "общая приверженность военному союзу по-прежнему существует". На это не повлияло и заявление Трампа, который призвал партнеров немедленно увеличить расходы на оборону.

"Я сказал им (прим. - лидерам стран-членов НАТО), что меня очень расстроит, если они не выполнят свои обязательства как надо, потому что США плятят огромные суммы - где-то 90 процентов от всех расходов НАТО. Сейчас эти страны начнут выполнять свои обещания. (...) Мы очень довольны, и у нас очень, очень мощный, очень сильный блок НАТО. Намного сильнее, чем два дня назад", - заявил Трамп.

Ранее президент США заявил, что страна может выйти из альянса без согласия Конгресса, однако в этом больше "нет необходимости".

Американский президент добавил, что остальные 28 стран НАТО согласились увеличить оборонные расходы, чтобы достичь 2-х процентов ВВП. По мнению Трампа, общая сумма должна достичь 33 миллиардов долларов.