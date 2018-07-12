Срочная новость

Срочная новость

Бельгия

НАТО решает судьбу Грузии и Украины

Сейчас воспроизводится:

НАТО решает судьбу Грузии и Украины

НАТО решает судьбу Грузии и Украины
© Copyright :
REUTERS
Размер текста Aa Aa

Вступят ли Грузия и Украина в НАТО. Этот вопрос обсуждают на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с лидерами двух стран, рассчитывающих вступить в военную организацию.

На встрече с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили глава НАТО поблагодарил его за вклад Грузии в стабильность черноморского региона.

"Грузия станет членом НАТО (...) Мы впечатлены тем прогрессом, которого вы достигаете в реформах, и мы призываем вас продолжать в том же духе", - заявил Столтенберг.

Принимая украинского президента Петра Порошенко, Йенс Столтенберг отметил, что вступление Украины в альянс является долгосрочной целью. Пресс-служба Порошенко рассказала, что приглашение на саммит президент Украины получил лично от генсека НАТО.

По словам главы альянса, "поддержка НАТО в вопросе независимости Украины и ее территориальной целостности тверда. Мы крайне осуждает незаконную аннексию Крыма Россией" - добавил Столтенберг.

В совместной декларации лидеров 29 стран-членов альянса, политики призывают Россию вывести свои войска с территории Грузии, Молдавии и Украины, а также выполнить все пункты минских соглашений.

Тема России, её роли в сегодняшнем мире и стратегии в отношениях с ней стала главной на брюссельском саммите.