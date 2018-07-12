Вступят ли Грузия и Украина в НАТО. Этот вопрос обсуждают на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе.
НАТО решает судьбу Грузии и Украины
НАТО решает судьбу Грузии и Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с лидерами двух стран, рассчитывающих вступить в военную организацию.
На встрече с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили глава НАТО поблагодарил его за вклад Грузии в стабильность черноморского региона.
"Грузия станет членом НАТО (...) Мы впечатлены тем прогрессом, которого вы достигаете в реформах, и мы призываем вас продолжать в том же духе", - заявил Столтенберг.
Принимая украинского президента Петра Порошенко, Йенс Столтенберг отметил, что вступление Украины в альянс является долгосрочной целью. Пресс-служба Порошенко рассказала, что приглашение на саммит президент Украины получил лично от генсека НАТО.
По словам главы альянса, "поддержка НАТО в вопросе независимости Украины и ее территориальной целостности тверда. Мы крайне осуждает незаконную аннексию Крыма Россией" - добавил Столтенберг.
В совместной декларации лидеров 29 стран-членов альянса, политики призывают Россию вывести свои войска с территории Грузии, Молдавии и Украины, а также выполнить все пункты минских соглашений.
Тема России, её роли в сегодняшнем мире и стратегии в отношениях с ней стала главной на брюссельском саммите.