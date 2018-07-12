США вступились за Грецию

Греческий МИД молчит, российский обещает зеркальные меры, а Госдеп приветствует решение Греции о высылке двух российских дипломатов и запрете въезда еще двум.

Такую информацию, ссылаясь на свои дипломатические источники, сообщила греческая газета "Катимерини" в среду 11 июля.

По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников, в том числе в том, что касается такой чувствительной внутренней проблемы, как соглашение между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией вокруг названия этого государства. МИД Греции пока не разъяснил причины высылки дипломатов, но прокомментировал ситуацию:

"В целях защиты нашего суверенитета, мы обязаны были реагировать на то, что мы считали нарушением международного права в сфере дипломатии в нашей стране. Тем не менее мы считаем, что это будет единичный случай именно потому, что мы намерены сохранить очень хорошие двусторонние отношения с Россией. Мы собираемся как и в прошлом служить посредником в отношениях между Евросоюзом и Москвой", - заявил замглавы МИД Греции Йоргос Катругалос.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова же заявила, что "подобные действия будут иметь зеркальные последствия и не принесут позитивного влияния на двусторонние отношения".

Дипломатический скандал не остался незамеченным и по ту сторону Атлантического океана. Американский Госдеп в лице его представителя Хизер Нойерт заявил, что "поддерживает решение Греции и считает, что Россия должна прекратить свое дестабилизирующее поведение".