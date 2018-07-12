Новое правительство Чехии и глава кабинета Андрей Бабиш получили в четверг вотум доверия парламента страны.
Вотум доверия правительству Чехии
Сейчас воспроизводится:
Вотум доверия правительству Чехии
Правительство коалиционное, в него входят представители движения "Акция недовольных граждан", социал-демократической и коммунистической партий. Министры были назначены еще 27-го июня президентом Чехии Милошем Земаном.
У "Акции недовольных граждан" имеется 78 из 200 мандатов в нижней палате. У социал-демократов и коммунистов по 15 мандатов.
После выборов в осенью прошлого года начались переговоры о коалиционного соглашении. Когда оно было подписано, на его основе и был создан кабинет министров.