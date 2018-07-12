Победа хорватской сборной над английской командой принесла праздник на улицы столицы страны Загреба. Финал футбольного первенства - самое крупное достижение хорвастких футболистов с момента обретения этим балканским государством независимости в 91-м году.
Торжества на улицах Загреба
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Торжества на улицах Загреба
Болельщики торжествуют:
- Очень много эмоций, конечно, и нет слов, чтобы их выразить. Хочется сказатиь спасибо игрокам и тренеру.
- Сумасшествие. Это могло случиться только в Хорватии.
Надежды английских футболистов растаяли после ответного мяча, забитого в их ворота, и следующего, на который они сами уже ответить не смогли.
Грустят и их фанаты:
- Ужасно. Они были роскошными весь чемпионат, и вот так упустили свою удачу, и футбол такого не прощает.
- Ну что, возвращение домой, вот такое возвращение домой.
- В общем, ужасного не случилось, они в целом хорошо выступили, ими можно гордиться.