Зона Шенгена: временные КПП в Австрии

Временные КПП на австрийской границе появились на несколько дней, в пятницу контроль будет снят. Австрийские власти объясняли его введение необходимостью обеспечить безопасность проходящей в Инсбруке встрече министров ЕС.

Контроль не привел ни к автомобильным пробкам, ни к очередям. Но вызвали опасения. Шенгенская зона, да и в целом ЕС задумывались для максимально свободного движения рабочей силы и капиталов.

Эта свобода оценивается и в деньгах. Еврокомиссия полагает, что введение пограничного контроля только между Австрией и Германией приведет к убыткам в размере свыше пяти миллиардов евро ежегодно. В эту цифру включено время ожидания проверки транспортного средства, пассажиров и водителя.

А вот что говорят те, кто живет по обе стороны границы.

- С моей точки зрения, контроль, это разумно, границы нужно держать на замке. Слишком много контрабанды и всего непонятного. Так что контроль - это правильно.

- Я не поддерживаю идею введения контроля на границе. Это замедляет движение, и возникают иные трудности.

- Поддерживаю идею контроля, говорю потому, что слишком много мигрантов пересекают границу, а уж какие последствия решения о введении контроля будут. это не мое дело.

- Границы нужно пересекать свободно, если это Европа, нет?

3 июля стало известно, что Австрия готова предпринять меры по защите своей южной границы от потока нелегальных мигрантов. На их пути в Германию эта страна стала одним из главных перевалочных пунктов.

С КПП "Бреннер" передает журналист euronews Ханс ван дер Брели: "Пока это, что называется, драйв-тест, связанный с требованием обеспечить безопасность встрече министров ЕС . Если Австрия примет решение о постоянном пограничном контроле, призванном отсечь потоки мигрантов, такие КПП начнут возникать везде, в соответствии с принципом домино. А это, в свою очередь, будет смертным приговором Шенгенскому соглашению, и, как следствие, на дальнейшей европейской интеграции можно будет ставить крест".