Открытие благодаря землетрясению

Землетрясение в Мексике помогло археологам обнаружить древний храмовый комплекс, который был раньше скрыт под более поздней пирамидой Теопансолько на юге страны. Исследователи совершили открытие во время обследования повреждений, которые памятник истории получил в результате подземных толчков. За каменными стенами, как выяснилось, скрывались остатки здания, которое существовало на этом месте до строительства пирамиды.