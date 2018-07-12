Землетрясение в Мексике помогло археологам обнаружить древний храмовый комплекс, который был раньше скрыт под более поздней пирамидой Теопансолько на юге страны. Исследователи совершили открытие во время обследования повреждений, которые памятник истории получил в результате подземных толчков. За каменными стенами, как выяснилось, скрывались остатки здания, которое существовало на этом месте до строительства пирамиды.
Открытие благодаря землетрясению
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Открытие благодаря землетрясению
Археолог Георгия Ирис Браво рассказывает: «Этот комплекс оказался старше, чем считалось прежде. Он всё ещё относится к культуре Тлауика, в этом вопросе изменений нет, это всё тот же тип керамики Тлауика, но он относится к более раннему периоду, это 1150 г. Давайте дождёмся результатов радиоуглеродного анализа и подтверждения датировки, которая позволит уточнить время строительства этого комплекса».
Землетрясение в Мексике 19 сентября унесло жизни более 370 человек, пострадали многие памятники истории.