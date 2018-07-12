Архивы Лорки вернулись в Гранаду

Драгоценный груз получил Центр Федерико Гарсиа Лорки в Гранаде: 5 тысяч манускриптов, фотографий, рисунков и книг из личной библиотеки великого испанского поэта-драматурга были со всеми предосторожностями доставлены из Мадрида при участии племянницы Лорки Лауры Гарсиа.

Центр, расположившийся рядом гранадским Кафедральным собором, открыли в 2015 году. Современное здание, вписанное в в историческую застройку старого города, где вырос поэт, было построено специально для хранения его архива. Здесь проводятся различные культурные мероприятия по распространению и изучению работ Лорки через современное творчество в области литературы, музыки, искусства, мысли, кино, театра, изобразительного искусства, проводятся мастерклассы.

Лаура Гарсиа Лорка показала министру культуры Испании и главе области Андалусия только что полученные рукописные страницы из драмы "Дом Бернарды Альбы", а также многочисленные рисунки.

Свои поэтические тексты и драматические произведения Лорка часто иллюстрировал сам, он называл эти зарисовки "Человечьими картинками". Эта грань дарования, как и сочинение музыки, менее известна, чем его талант стихотворца. Но она не скрылась от глаз современника и друга Сальвадора Дали - его портрет также имеется среди работ Лорки-художника.

2018 год в Испании назван его именем - ровно 120 лет тому назад будущий поэт появился на свет. Ему было 39, когда он пропал во время испанской Гражданской войны.

"Памяти Федерико Гарсиа Лорки и всех жертв Гражданской войны", - гласит табличка у горного парка-заповедника, созданного в Барранко-де-Виснар в 6 километрах от Гранады. Считается, что здесь, в оливковой роще у ущелья Виснар, поэт был убит франкистами 18 августа 1936 года. В этот день в парке ежегодно проходят торжественные памятные концерты и поэтические вечера.

В течение долгого времени члены семьи Лорка не желали выяснять точное место его погребения, опасаясь, что эксгумация "разбередит старые раны", но не даст какой-либо важной информации. А исследователи творчества и жизни Лорки считают, что вскрытие могилы, когда она будет найдена, позволит выяснить, как погиб поэт.

Но останки Лорки до сих пор не найдены, и пророческими стали написанные им строчки:

"Но хрустнули обломками жемчужин

скорлупки чистой формы -

и я понял,

что я приговорен и безоружен.

Обшарили все церкви, все кладбища и клубы,

искали в бочках, рыскали в подвале,

разбили три скелета, чтоб выковырять золотые зубы.

Меня не отыскали.

Не отыскали?

Нет. Не отыскали.

Но помнят, как последняя луна

вверх по реке покочевала льдиной

и море - в тот же миг - по именам

припомнило все жертвы до единой".

1930

(перевод А. Гелескула)