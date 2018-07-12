Более 40 правозащитников заблокировали вход в министерство транспорта Италии, чтобы выразить протест против жесткой политики правительства в отношении мигрантов, которые пытаются совершить опасный морской переход в Европу.

Активисты надели на себя замки и цепи, символизирующие закрытые границы, некоторые были в спасательных жилетах и держали плакаты с надписью: "Право утонуть".

"Давайте останемся людьми!" - призывали протестующие. Одна из них говорит:

"Важно, чтобы все знали: существует гражданское общество, которое не согласно относиться к людям так, как это происходит. Это также символический жест, чтобы заставить власти понять: есть кто-то, кто выступает против всего этого, причём не только у экранов компьютеров, но и физически, своим личным присутствием".

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини начал борьбу с миграцией, закрыв порты Италии для судов неправительственных организаций, собирающих людей в море. По его словам, НПО таким образом только помогают наживающимся на переправе нелегальным перевозчикам. Правозащитники же говорят, что помогают спасти людей от гибели: по последним данным, в прошлом месяце каждый 6-ой мигрант, отправившийся из Ливии к европейским берегам, погиб в пути.