Удары по трём военным позициям в Сирии в среду были нанесены в ответ проникновение сирийского беспилотника на территорию еврейского государства, утверждает Армия обороны Израиля, представив эти видеокадры. Беспилотник, залетевший через границу, израильтяне перехватили и уничтожили.
Почему Израиль нанёс удар?
Почему Израиль нанёс удар?
В Дамаске заявили, что ПВО Сирии отразили израильскую атаку в окрестностях города Эль-Кунейтра на Голанских высотах, предотвратив жертвы среди населения. Ущерб был лишь материальный.
Ранее во вторник под предлогом обстрела своих позиций в районе Голанских высот десятки ракет были выпущены израильскими ВВС по позициям сирийской армии в районе города Эль-Баас в провинции Эль-Кунейтра.
О новых ударах находившийся в это время в Москве премьер-министр р Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным:
- Дрон вошел в воздушное пространство Израиля с территории Сирии. Я хотел бы подчеркнуть, что мы будем решительно пресекать любые попытки нарушить наше воздушное пространство или наши сухопутные границы, - сказал Нетаньяху, на что Путин ответил:
- Мы знаем о ваших озабоченностях, давайте поговорим об этом обстоятельно.
После того, как 19 июня правительственные войска Сирии пошли в наступление, Израиль держится настороже, опасаясь возможного усиления в регионе Ирана. Аналитики полагают, что Нетаньяху прибыл в Россию не только чтобы посмотреть футбол, но и договориться с Путиным о выводе иранских войск из Сирии.
Встреча прошла за несколько дней до презентации нового ближневосточного плана США.