Интерпол борется с угонами на российско-финской границе

Интерпол провёл на российско-финской границе операцию по поиску угнанных автомобилей. За несколько дней правоохранители из европейских стран проверили более 1200 автомобилей. Как объясняют в Интерполе, такой контроль перед началом Чемпионата мира по футболу позволяет раскрыть международные связи преступных группировок.

Директор полицейской службы Интерпола Тим Моррис отмечает, что «преступления с транспортными средствами — это криминальная деятельность, которая связывает преступные и террористические группировки в разных частях света. Угнанные в Европе автомобили находили и в ЮАР, и в Австралии».

Информацию о транспортных средствах, которые пересекали границу России и Финляндии, Интерпол собирается проанализировать, чтобы лучше понять, какие автомобили угоняют, как это происходит и какими путями их удаётся вывозить за пределы Европы.

По словам офицера Интерпола Ренато Шипани, чем технологичнее автомобиль, тем более технологичны подходы криминальных группировок к взлому и угону автомобиля: «Сегодня мы сталкиваемся с угонами без использования ключей, то есть даже не влезая в автомобиль, дистанционно преступники могут подключиться к бортовой системе и увезти автомобиль менее чем за минуту».

Подразделение Интерпола по борьбе с угонам за почти десять лет провело 14 операций. По официальным данным, это позволило найти полторы сотни угнанных автомобилей. В списках на международный розыск между тем более семи миллионов транспортных средств.