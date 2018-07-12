Встреча в Инсбруке: остановить мигрантов

Главы МВД Австрии, Германии и Италии встретились в Инсбруке, чтобы обсудить проблему миграции. По словам австрийского министра Герберта Кикля, главная цель - "послать ясный сигнал нелегальным перевозчикам, что им не удастся ступить в будущем на территорию Европы". Его поддержал итальянский коллега Маттео Сальвини. Ранее лидер антииммигрантской партии "Лига" не разрешил заходить в порты страны судам с мигрантами, поднятыми на борт правозащитниками.

"Сокращение отправки судов и их прибытия означает сокращение числа погибающих в пути и, следовательно, сокращение проблем, сокращение экономических и социальных затрат, которых нам стоит миграция. Затрат, которые мы не в состоянии больше себе позволить. И если примеру Италии последует вся Европа, то это станет для меня, для нас, поводом для гордости. Мы ведём переговоры с властями Ливии, с тем, чтобы они поддержали нас в этом деле", -сказал Сальвини.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер вызвал кризис в правительстве страны своими расхождениями с канцлером Ангелой Меркель по миграционному вопросу - он добивался перекрытия границ в одностороннем порядке. На днях Зеехофер вызвал возмущение правозащитников, заявив, что в день его 69-летия из Германии были высланы 69 нелегалов-афганцев. Один из ни по прибытии в Кабул повесился.

"Чем меньше мы сможем добиться на европейском уровне - тем больше нам придётся принимать мер на национальном уровне. Вот почему этот день, эта встреча так важна для министров внутренних дел всего Евросоюза. И все мы знаем, что претворение всего этого в жизнь станет настоящими подвигами Геракла", - сказал в Инсбруке Зеехофер.

МВД Австрии Германии и Италии - в авангарде сил, которые стараются перекрыт мигрантам морской путь в Европу. В Средиземном море действуют несколько международных миссий, включая миссию ЕС и агентства по охране границ Frontex,. Вместе с ними терпящим бедствие мигрантам помогают и суда неправительственных организаций.