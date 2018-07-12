Карлеса Пучдемона ждёт экстрадиция

Правда, коллегия сочла неубедительными материалы, предоставленные испанской стороной, которые, по ее мнению, доказывали вину бывшего каталонского лидера в подстрекательстве к мятежу. Таким образом, на родине по этой статье судить Пучдемона не будут.

Экс-президент Женералитета бежал из Испании в Бельгию после того, как 1 октября в автономном регионе был проведён референдум о выходе из состава королевства. На основании результатов плебисцита каталонский парламент принял декларацию о независимости, против чего выступил официальный Мадрид. Испанский Верховный суд выдал европейский ордер на арест Пучдемона и лишил опального политика вместе с рядом его соратников депутатских мандатов. В конце марта Пучдемон был задержан в Германии, однако вскоре был выпущен под залог в размере 75 тысяч евро.