Аккаунт в «Фейсбуке» можно унаследовать

Суд вынес такое решение по тяжбе, которая длилась несколько лет. Родители девушки, которая погибла под колёсами поезда метро, добивались от руководства социальной сети доступа к аккаунту их дочери — чтобы выяснить, не была ли её смерть самоубийством. Юристы «Фейсбука» настаивали, что личная информация на страницах покойных пользователей защищена тайной электронной переписки так же, как и у живых.

Однако в итоге Верховный суд встал на сторону истцов и обязал американскую компанию открыть доступ для родителей. Сейчас по правилам «Фейсбука» доступ к страничке скончавшегося человека может получить только назначенный ещё при жизни «хранитель» аккаунта, причём возможности его действий сильно ограничены.