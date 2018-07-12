20 лет спустя: поколение, достойное Зидана

"Золотой 98-й". 12 июля. Елисейские поля содрогаются от толп обезумевших от счастья французов. Франция торжествует. Франция - чемпион мира. Впервые в истории.

Сенсационная победа в финале над Бразилией. И команда Эме Жаке превратилась в легенду, а Зинедин Зидан - в национального героя.

Так, пожалуй, чествовали войска союзников после освобождения Парижа. Своих чемпионов с заветным Кубком мира в руках дома встретили парадным шествием миллионов.

Пройдёт 20 лет. На смену "поколению Зидана" придёт новое, воспитанное на примере той самой - победной команды. Игравший за неё Дидье Дешам возглавит сборную, которая отправится на первенство в Россию.

Есть ли среди его подопечных ещё один Зизу, без которого тот успех был бы немыслим, или Пети, на последней минуте отправивший в ворота бразильцев третий гол? А, может быть, среди "трёхцветных" найдётся второй Тюрам, который забил за сборную всего два мяча, зато в какой игре - против хорватов в полуфинале ЧМ-98?

В воскресенье команде Франции снова предстоит сразиться с Хорватией, но уже в финале - за титул чемпионов мира и звание нового "золотого поколения".