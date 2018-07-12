"Крупным планом": Болгария готовится к росту притока туристов

Болгария - одно из набирающих популярность туристических направлений в Европе. Чем привлекает гостей эта страна? Наш корреспондент побывал в курортной Варне и городе Пловдив, выбранным Европейской культурной столицей 2019 года.

...Пловдив - второй по величине город страны и один из старейших в Европе. Этот современник Трои и Микен старше Афин, Константинополя и Рима. Городище, на месте современного Пловдива возникло свыше 6 тысяч лет назад. Сегодня это - административный, академический и экономический центр болгарского юга.

Euronews: "Что вам даст статус европейской культурной столицы в 2019?"

Стефан Стоянов, вице-мэр Пловдива: "У нашего города - две задачи. Стать популярнее, особенно на европейской арене, привлечь к себе внимание и интерес. И как следствие, увеличить приток туристов. Мы надеемся.что в 2019 году Пловдив посетит около 2 миллионов гостей.

Euronews: "Почему стоит выбрать для посещения именно Пловдив?"

Стефан Стоянов, вице-мэр Пловдива: "У нас очень насыщенная программа, например, музыкальные, оперные фестивали. Пловдив - действительно отличное место для посещения. Вы не столкнетесь здесь с толпами людей, однако город не мал - полмиллиона человек. И у нас очень динамичная жизнь".

Начинать знакомство стоит со старого города, где сохранились прекрасные дома эпохи Возрождения. В одном из таких зданий разместился этнографический музей. Старая часть Пловдива с 2004 год находится под охраной ЮНЕСКО.

Румяна Титерякова, гид: "Пловдив - уникальный город с богатой и древней историей, необыкновенным культурным наследием и красивейшими старыми районами У нас вы найдете хорошие рестораны и отличные спортивные площадки. Пловдив - древний город с молодой душой".

Старый город - место работы художников, ремесленников: здесь можно понаблюдать за процессом кропотливого ручного труда, приобрести керамические украшения или национальную болгарскую одежду.

Елена Драмова, ткачиха: " Я опираюсь на историю ремесла, адаптируя его к современности. Делаю шали, фартуки, носовые платки традиционных расцветок, но так, чтобы их могли носить женщины сегодня".

Туризм становится все более весомой отраслью болгарской экономики. Так, в 2017 году страна зафиксировала без малого 8-процентный рост притока гостей, тогда Болгарию посетили почти 9 миллионов иностранцев. Доход сектора вырос на 9,3%.

Туристов привлекают главным образом черноморские курорты. Варна - один из самых знаменитых. Этот третий по величине город Болгарии принимает до 2 миллионов человек в год, среди посетителей лидируют гости из Румынии, России и Германии.

Тихомир Патаринский, туристический офис Варны: "Туризм обеспечивает примерно 18-20% ВВП страны. Если брать отдельно Варну, то ее вклад будет выше, чем других населенных пунктов. В Болгарии 70% отелей и жилья под сдачу расположены именно на черноморском побережье".

Варна - это прекрасные пляжи, возможность глубоководного купания в чистейшей воде.

А еще - это 340 гостиниц, множество ресторанов, активная развлекательная и культурная программа.

Наша съемочная группа приняла участие в пешеходной экскурсии, организованный городским информационным центром: мы обошли Варну пешком, подробнее познакомились с центром города, узнали интересные исторические факты.

Встреченные нами туристы - люди разного возраста и вкусов - сошлись во мнении: Варна - город, в котором прекрасный и разноплановый отдых гарантирован каждому.

Марина Георгиева, гид: "Варну обязательно стоит посетить, это - город с богатейшим культурным наследием. Мы делаем ставку на разнообразный отдых. Очень хотим, чтобы число наших гостей росло, чтобы, приехав в Варну, они успевали познакомиться с особенностями города, его атмосферой, историей.... а не только проводили время на пляже".

Хельга Лоренц, турист: "Думаю, в Варну обязательно должен съездить каждый, это чудесный город. С богатой историей, интереснейшими памятниками и музеями. А еще здесь можно прекрасно отдохнуть на пляже. Так что каждый найдет в Варне что-то для себя".