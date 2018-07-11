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Франция

Париж после победы

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Париж после победы

Париж после победы
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Празднование выхода сборной Франции в финал ЧМ-2018 в сердце страны, на Елисейских полях в Париже, вылилось в беспорядки и столкновения с полицией. Разбушевавшиеся молодые люди громили автомобили и переворачивали мусорные баки. Полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. По меньшей мере один человек был арестован.

После финального свистка, провозгласившего победу Франции, тысячи ликующих столичных болельщиков стали стекаться на Елисейские поля, распевая и скандируя: "Мы в финале!"

Из-за повышенной террористической угрозы в этот вечер в Париже были задействованы около 1,5 тысяч полицейских. Они блокировали для движения транспорта Елисейские поля, и на соседних улицах образовались огромные пробки. В державших оцепление стражей порядка полетели бутылки и пиротехника.

К трём часа утра центр Парижа освободили от участников гуляний, и пожарные потушили образовавшиеся костры.