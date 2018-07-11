Париж после победы

Празднование выхода сборной Франции в финал ЧМ-2018 в сердце страны, на Елисейских полях в Париже, вылилось в беспорядки и столкновения с полицией. Разбушевавшиеся молодые люди громили автомобили и переворачивали мусорные баки. Полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. По меньшей мере один человек был арестован.