Празднование выхода сборной Франции в финал ЧМ-2018 в сердце страны, на Елисейских полях в Париже, вылилось в беспорядки и столкновения с полицией. Разбушевавшиеся молодые люди громили автомобили и переворачивали мусорные баки. Полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. По меньшей мере один человек был арестован.
Париж после победы
Париж после победы
После финального свистка, провозгласившего победу Франции, тысячи ликующих столичных болельщиков стали стекаться на Елисейские поля, распевая и скандируя: "Мы в финале!"
Из-за повышенной террористической угрозы в этот вечер в Париже были задействованы около 1,5 тысяч полицейских. Они блокировали для движения транспорта Елисейские поля, и на соседних улицах образовались огромные пробки. В державших оцепление стражей порядка полетели бутылки и пиротехника.
К трём часа утра центр Парижа освободили от участников гуляний, и пожарные потушили образовавшиеся костры.