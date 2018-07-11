Мельчайших доз яда А-234 достаточно для смертельного отравления

Нервнопаралитическое вещество, которое связывают с отравлением в Англии четырех человек, могло быть перевезено в тюбике размером с губную помаду, - предположил в интервью телеканалу euronews Владимир Углев, российский ученый, один из разработчиков высокотоксичных химагентов.

"Это вещество, А-234, очень стабильно: [в уличных условиях] его может смыть дождь, оно может испаряться под солнцем. Но это не спровоцирует его разложение," - рассказывает 72-летний учёный. По утверждению английской полиции, вещество этого класса было использовано, в частности, для отравления в Солсбери в начале этого года бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам российского учёного, мельчайших доз (2-3 мг) вещества А-234 достаточно для смертельного отравления: это доза в 10 раз легче капли воды. Как предполагает Владимир Углев, такую дозу смертельного вещества вполне могли перевезти в тюбике, замаскированном под губную помаду. Затем достаточно попадания на кожу или одного вздоха, чтобы отравиться.

По заявлению британской полиции, Дон Стерджес (44 лет) и Чарли Роули (45 лет), ставшие жертвами отравления в соседнем Эймсбери, вполне могли заразиться вблизи места отравления Скрипалей с Солсбери. Стерджес скончалась в больнице в минувшее воскресенье.

По мнению Углева, Скрипалям повезло поскольку, вероятно, они подверглись воздействию лишь небольшого количества нервнопаралитического агента.

Полиция продолжает искать "зараженный предмет", который стал причиной отравления всех четверых человек. В связи с этим Владимир Углев предостерёг, что вещество может оставаться в неразложившейся форме на неопределенный срок.

Следствие по делу об отравлении продолжается. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид обвинил Россию в том, что она использовала Великобританию в качестве "свалки" для ядовитых веществ. После отравления в Эймсбери он призвал Россию объяснить, "что именно там произошло".

Москва отрицает какую-либо причастность к обоим инцидентам.