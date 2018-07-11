Срочная новость

Срочная новость

Украина

Продлён арест Кириллу Вышинскому

Сейчас воспроизводится:

Продлён арест Кириллу Вышинскому

Продлён арест Кириллу Вышинскому
Размер текста Aa Aa

Херсонский городской суд продлил арест журналиста Кирилла Вышинского до 13 сентября, отклонив таким образом аппеляци защиты.

Главный редактор «РИА Новости Украина» был арестован в мае в результате операции СБУ. Вышинскому было предъявлено обвинение в государственной измене.

Журналист имеет гражданство России и Украины. В ходе процесса он подал заявление об отказе от украинского паспорта. По словам Вышинского, Киев преследует его за профессиональную деятельность, дело носит политический характер.