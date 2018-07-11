Херсонский городской суд продлил арест журналиста Кирилла Вышинского до 13 сентября, отклонив таким образом аппеляци защиты.
Продлён арест Кириллу Вышинскому
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Продлён арест Кириллу Вышинскому
Главный редактор «РИА Новости Украина» был арестован в мае в результате операции СБУ. Вышинскому было предъявлено обвинение в государственной измене.
Журналист имеет гражданство России и Украины. В ходе процесса он подал заявление об отказе от украинского паспорта. По словам Вышинского, Киев преследует его за профессиональную деятельность, дело носит политический характер.