Таиланд: спасенным из пещеры детям давали успокоительное

В Таиланде обнародованы видеокадры, на которых запечатлены спасенные из пещеры Кхао Луанг дети и их тренер. По словам врачей, состояние здоровья всех 13-ти пациентов хорошее. Серьезных инфекций у них не обнаружено. А ребята, получившие воспаление легких, идут на поправку. Всем сделаны прививки от бешенства и столбняка. Между тем большинство мальчиков, находясь в заточении, потеряли в среднем по два килограмма веса. Пока родители общаются со своими детьми через стекло.