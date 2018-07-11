В Таиланде обнародованы видеокадры, на которых запечатлены спасенные из пещеры Кхао Луанг дети и их тренер. По словам врачей, состояние здоровья всех 13-ти пациентов хорошее. Серьезных инфекций у них не обнаружено. А ребята, получившие воспаление легких, идут на поправку. Всем сделаны прививки от бешенства и столбняка. Между тем большинство мальчиков, находясь в заточении, потеряли в среднем по два килограмма веса. Пока родители общаются со своими детьми через стекло.
Таиланд: спасенным из пещеры детям давали успокоительное
Сейчас воспроизводится:
Таиланд: спасенным из пещеры детям давали успокоительное
Двенадцать школьников и их тренер провели в затопленной пещере более двух недель. С 8 по 10 июля водолазам удалось вывести из пещеры всю группу в несколько этапов. Некоторых детей эвакуировали из пещеры на носилках. Позднее в штабе спасательной операции в провинции Чианграй рассказали, что школьникам давали легкие успокоительные средства, не расслабляющее мышечную ткань. Использование медикаментов понадобилось для того, чтобы предотвратить возможную паническую реакцию и подавить страх у детей, которым впервые пришлось погружаться в воду в водолазном снаряжении.