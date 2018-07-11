Дамаск контролирует 80% провинции Дераа

Сирийская правительственная армия контролирует уже больше 80% территории провинции Дераа на юге страны. Ещё несколько дней назад правительственные войска взяли под контроль практически весь район границы с Иорданией. Таким образом, антиправительственные отряды в Дераа оказались в окружении.

Сирийские СМИ сообщают, что в десятках населённых пунктов жители, пользуясь ослаблением боевиков, выгоняют их сами, ещё до подхода правительственных войск.