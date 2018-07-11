Дамаск контролирует 80% провинции Дераа

Сирийская правительственная армия контролирует уже больше 80% территории провинции Дераа на юге страны. Ещё несколько дней назад правительственные войска взяли под контроль практически весь район границы с Иорданией. Таким образом, антиправительственные отряды в Дераа оказались в окружении.
Сирийские СМИ сообщают, что в десятках населённых пунктов жители, пользуясь ослаблением боевиков, выгоняют их сами, ещё до подхода правительственных войск.
«Эта деревня присоединилась к другим, которые положили конец власти боевиков. Жители сами оказывали давление на боевиков и террористов, заставляя их покинуть деревню, и джихадисты решили уйти сами, потому что каждый день сталкивались с сопротивлением. Жители открыто выступали против боевиков и в итоге фактически выгнали их», — рассказывает житель одного из посёлков.
В западной части региона в полдень среды вступили в силу договорённости о местном примирении: подразумевается, что боевики, согласные я прекратить огонь, сдадут оружие, пройдут проверку в правоохранительных органах и вернутся по домам.
В соглашение о перемирии вошёл и пункт о выводе сирийской армии из нескольких деревень, порядок в которых будет обеспечивать российская военная полиция.