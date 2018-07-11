В Белграде отметили 23-ю годовщину убийств в Сребренице

С транспарантами "Сребреница" и "Ответственность" - вышли на центральную площадь Белграда активисты сербской неправительственной организации "женщины в черном". В манифестации в день 23-й годовщины массового убийства мусульман в ходе Боснийской войны приняли участие несколько десятков человек. Активисты также держали таблички "8372" - по числу убитых в анклаве войсками Республики Сербской под командованием Ратко Младича боснийских мужчин и подростков.

Точное и официально признанное число жертв до сих пор не установлено: государственная комиссия по поиску пропавших без вести во время войны в Боснии и Герцеговине зарегистрировала 8 200 жертв, Международный комитет Красного креста - 7 800, согласно данным организаций, в том числе семей жертв, число погибших достигает 10 с половиной тысяч.

Международный трибунал по бывшей Югославии охарактеризовал события в Сребренице как геноцид и обвинил в причастности к ним до 20 человек, главным образом, сербов. Большинство из них были приговорены к длительным срокам заключения. В феврале 2007 года убийства в Сребренице признал геноцидом Международный суд ООН.

Как и каждый год 11 июля на Мемориальном кладбище Поточары в Боснии и Герцеговине перезахоронили останки еще 35 жертв массовых убийств в Сребренице. Самому молодому из них было всего 16 лет, самому пожилому - 71 год.