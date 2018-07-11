Новые американские пошлины на китайскую продукцию - их общая сумма должна составить свыше 200 млрд долларов в год. В дополнение к уже введенным неделю назад тарифам, США намерены облагать сделанное в Китае еще и 10%-ной пошлиной.
Новое обострение торговой войны
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Новое обострение торговой войны
Американский президент еще до избрания говорил о том, что торговое соглашение с Китаем несправедливо по отношению к США, в общей сложности его администрация намерена ввести ограничителей на импорт китайских товаров на полтриллиона долларов.
Сумма всего импорта в США из Поднебесной составляет примерно ту же сумму.
Пока 25%-ный налог на ввоз из Китая распространен на более, чем 800 наименований. Помимо текстиля, США ввозит из Китая детали самолетов, продукцию автопрома и hi-теch'a.