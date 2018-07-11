Президент США до начала рабочего завтрака с генсеком НАТО (встреча проходит без журналистов) в присутствии прессы в Брюсселе заявил, что "Германия - заложник России".
Германия полностью контролируется Россией - президент США
Германия полностью контролируется Россией - президент США
"Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать из России", - подчеркнул Трамп.
Он продолжил, отметив, что доля Германии в бюджете НАТО составляет 1 % от ее ВВП, а глава совета директоров компании Nord Stream 2 - это бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.
"Это неприемлемо", - заявил американский лидер, и, обратившись к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу спросил уже его - "Скажите мне, считаете ли вы это нормальным?".
На замечание о размере взноса Германии в бюджет Северо-Атлантического альянса уже отозвалась министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что расходы Германии на оборону к 2024 году достигнут как минимум 1,5% ВВП.