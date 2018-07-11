"Дети подземелья" здоровы

Власти Таиланда заявили, что у спасенных из пещеры Кхао Луанг детей особых проблем со здоровьем нет, они не находятся с стрессовом состоянии, единственное обстоятельство - каждый из них похудел в среднем на два килограмма. Об этом сообщает Reuter's.