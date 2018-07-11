Власти Таиланда заявили, что у спасенных из пещеры Кхао Луанг детей особых проблем со здоровьем нет, они не находятся с стрессовом состоянии, единственное обстоятельство - каждый из них похудел в среднем на два килограмма. Об этом сообщает Reuter's.
"Дети подземелья" здоровы
"Дети подземелья" здоровы
Последние пленники подземелья были спасены накануне. Чтобы выбраться из пещеры, им пришлось проплыть, в том числе и под водой, несколько километров.
О деталях сообщил Нагонсак Осатанаком, он руководил операцией: "Нам помогали все, весь Таиланд, правительство страны, люди бизнеса, журналисты всего мира. Мы сделали все, что от нас зависело, и никто не предполагал, что такое в принципе возможно. Выполненная нами миссия - предмет нашей общей национальной гордости, гордости Таиланда".
Дети пропали 23 июня, их обнаружили британские дайверы. В операции спасения участвовали 90 водолазов: половина иностранцев, половина тайцев. Один из участников вызволения погиб.
Итог спасения и счастливый финал этой истории объединенных усилий приветствовала вся планета, включая самых знаменитых спортсменов. Выигрыш у сборной Бельгии им посвятил французский футболист Поль Погба. "настоящая победа - ваша", - написал он в твиттере , "Вы смелые и сильные ребята, молодцы!".