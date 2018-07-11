Саммит НАТО: соглашение о несогласии

Саммит НАТО объявил о готовности в случае, как это было названо, "гибридного нападения" на одного из членов альянса применить коллективный военный ответ всего альянса. Об этом говорится в 23-страичной декларации, принятой по итогам основной рабочей сессии саммита НАТО.

До начала встречи американский президент сделал несколько заявлений. На завтраке с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он сообщил, что Германия, просящая, по его словам, защиты от России, контролируется Россией.

"Германия полностью под контролем России, она получает от 60 до 70 % их энергоресурсов, плюс новый газопровод. Скажите мне, что это неприемлемо, потому что именно так и полагаю", - заявил Дональд Трамп.

Еще одно заявление Трампа касалось более справедливого, как он это сформулировал, распределения отчислений в бюджет. Союзники должны, по идее Трампа, давать НАТО не менее 2 % от их ВВП.

Все усилия к тому, чтобы достичь согласия по итогам первого дня работы приложил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"У нас были дискуссии, у нас остаются разногласия, но есть и положения, по которым нам удалось достичь консенсуса. Именно консенсус и делает нас сильнее. Мы готовы работать вместе над укреплением нашей оборонной стратегии, улучшением нашей военной доктрины, и мы готовы сражаться с терроризмом. Мы также готовы к более справедливому разделению расходов на оборону".

В принятом коммюнике внимание уделяется России, "агрессивные действия которой, включая угрозы и использование силы для достижения политических целей, бросают вызов альянсу, а также подрывают евроатлантическую безопасность".

Трамп в твиттере написал - "На что годится НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? И почему лишь 5 стран из 29 выполняют взятые обязательства? США оплачивают защиту Европы и теряют в торговле с ней миллиарды".

Второй день работы саммита будет посвящен обсуждению иных вопросов, в частности, ситуаций в Ираке, Афганистане и в других регионах мира.