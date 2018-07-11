Американка не смогла улететь домой из Европы со снарядом

В самолет со снарядом. Американская туристка хотела вернуться с австрийских каникул с боеприпасом в багаже. По словам американки, 40-сантиметровый снаряд она нашла во время горной прогулки. Его женщина хотела забрать домой в качестве сувенира, для этого она самостоятельно отмыла взрывоопасный предмет в своем отеле. Пассажирку задержали во время проверки безопасности в национальном аэропорту Вены. Здание частично закрыли на 15 минут. Американка заплатила штраф в размере нескольких тысяч евро, после чего смогла благополучно вылететь на родину.