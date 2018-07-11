Афины высылают двух российских дипломатов и запрещают въезд еще двум.
Греция высылает двух российских дипломатов
Греция высылает двух российских дипломатов
Эту информацию подтвердил официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос, сказав, что "правительство страны не потерпит неуважения к международному праву и греческому государству".
МИД России уже заявил, что Москва даст зеркальный ответ на высылку своих дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что подобная реакция на такие действия - сложившаяся практика.
Ранее афинская газета "Катимерини" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что принятые меры - это ответ на "вмешательство во внутренние дела Греции". Среди обвинений, которые выдвигают Афины дипломатам, фигурируют "попытки собирать и распространять информацию, а также совершать подкуп государственных чиновников".
Собеседники издания отметили, что решение Афин относится "исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России".