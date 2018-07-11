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Греция

Греция высылает двух российских дипломатов

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Греция высылает двух российских дипломатов

Греция высылает двух российских дипломатов
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Афины высылают двух российских дипломатов и запрещают въезд еще двум.

Эту информацию подтвердил официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос, сказав, что "правительство страны не потерпит неуважения к международному праву и греческому государству".

МИД России уже заявил, что Москва даст зеркальный ответ на высылку своих дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что подобная реакция на такие действия - сложившаяся практика.

Ранее афинская газета "Катимерини" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что принятые меры - это ответ на "вмешательство во внутренние дела Греции". Среди обвинений, которые выдвигают Афины дипломатам, фигурируют "попытки собирать и распространять информацию, а также совершать подкуп государственных чиновников".

Собеседники издания отметили, что решение Афин относится "исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России".