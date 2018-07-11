Австрия закрывает свои границы, пока правда на неделю. Временная мера касается приграничных территорий с Италией и Германией. Впервые с середины 90-х КПП вернулись на границу альпийской республики.
Австрия закрыла границы. Пока временно
Австрия закрыла границы. Пока временно
Официальная причина - обеспечить меры безопасности во время неформального саммита министров юстиции и МВД ЕС.
"Если же контроль будет введен в постоянном режиме, то это явно приведет к экономическим потерям. Только для немецкой экономики убытки могут составить 3 миллиарда евро", - передает корреспондент Euronews.
Источники Euronews в австрийском МВД признались, что временный возврат пограничного контроля может быть пробным тестом, чтобы увидеть, как Австрия в будущем может контролировать свои границы. Это может быть связано с миграционным потоком. Потенциальные меры уже вызывают опасения среди промышленников и торговых организаций, которые боятся финансовых убытков в случае постоянного пограничного контроля.
"В Инсбруке состоится встреча министров юстиции и внутренних дел ЕС, поэтому мы ввели пограничный контроль германо-австрийской, а также на итальянско-австрийской границе, чтобы перехватить потенциальных нарушителей, стремящихся проведению саммита", - рассказывает полицейский Стэфан Эдер.
КПП мобильные Проверяют не всех, транспортных заторов пока нет. Водителей просят снизить скорость до 10 км/ч для возможной проверки документов.
Станет ли временная мера постоянно, будет известно после саммита, который пройдет 12-13 июля.