Африканеры хотят переехать в Россию

Около 15 тысяч бурских фермеров - потомков голландских колонизаторов из Южной Африки готовы переселиться в Россию.

Делегация африканеров прибыла в Ставрополь. Именно юг России они рассматривают как наиболее подходящий для ведения привычного для их фермерства климат.

Мысли об эмиграции пришли к ним не просто так. Как утверждает семья Слебусов - бурских первопроходцев в Ставрополье - жизнь в Южной Африке с каждым днем все тяжелее. По их словам, они подвергаются постоянным нападениям, на их фермы устраивают налеты местные бандиты, а правительство готовит экспроприацию их земли.

Тем не менее, официальная статистика говорит об обратном, на сегодняшний день количество нападений и убийств фермеров - самая низкая за последние десятилетия.

Переехать фермеров вдохновила история немецкой семьи Мартенсов, удачно интегрировавшейся в Ставрополье не так давно. Причем буры не собираются иммигрировать с пустыми руками, в обмен на долгосрочную аренду земель и вид на жительство, каждая семья планирует инвестировать в экономику России до полумиллиона долларов.