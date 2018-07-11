Президент США Дональд Трамп, прибывший в Брюссель на саммит НАТО, назвал Германию пленницей России и выразил мнение, что ФРГ находится под российским контролем. Заявления американского лидера прозвучали во время его встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Обвинения в адрес Берлина Трамп связал со строительством газопровода "Северный поток-2".
Трамп назвал Германию пленницей России
Трамп назвал Германию пленницей России
Трамп назвал "печальным" тот факт, что "Германия рассчитывает на защиту от России, но заключает очень крупные сделки по нефти и газу с Москвой.
"Германия, насколько мне известно, находится у России в заложниках, поскольку получает столько газа из России. А мы должны Германию защищать. Это неприемлемо..."- сказал, в частности, Трамп.
Заявление главы американской администрации прокомментировала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен: "Не знаю, что он (Трамп) под этим подразумевает, - отметила она, - Надеюсь, что президент США пошлет четкий сигнал о нашей решимости и единстве с этого саммита на встрече с президентом РФ Путиным. Хорошо, что они говорят."
В Вашингтоне считают, что строительство газопровода "Северный поток-2" увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов. Россия и Германия неоднократно отмечали, что это исключительно коммерческий проект, лишенный политических мотивов.