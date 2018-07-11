Трамп назвал Германию пленницей России

Президент США Дональд Трамп, прибывший в Брюссель на саммит НАТО, назвал Германию пленницей России и выразил мнение, что ФРГ находится под российским контролем. Заявления американского лидера прозвучали во время его встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Обвинения в адрес Берлина Трамп связал со строительством газопровода "Северный поток-2".