Македонию пригласили в НАТО

Македония не видит альтернативы интеграции в Европейский Союз и НАТО. Об этом сообщил премьер-министр республики Зоран Заев, комментируя решение лидеров НАТО пригласить Скопье в альянс. Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Македония сможет стать тридцатым членом организации, как только вступит в силу соглашение о смене названия страны. Афины требовали изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Спор продолжался более четверти века и препятствовал вступлению Македонии в Евросоюз и НАТО,