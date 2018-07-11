Македония не видит альтернативы интеграции в Европейский Союз и НАТО. Об этом сообщил премьер-министр республики Зоран Заев, комментируя решение лидеров НАТО пригласить Скопье в альянс. Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Македония сможет стать тридцатым членом организации, как только вступит в силу соглашение о смене названия страны. Афины требовали изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Спор продолжался более четверти века и препятствовал вступлению Македонии в Евросоюз и НАТО,
Македонию пригласили в НАТО
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Македонию пригласили в НАТО
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: "Мы тепло приветствовали историческое соглашение, достигнутое в прошлом месяце Афинами и Скопье об изменении названия страны, а сегодня мы решили пригласить Македонию начать переговоры о членстве в альянсе".
Ранее Столтенберг заявлял, что процесс вступления Македонии в НАТО займет до полутора лет.
18 июня правительства Греции и Македонии ратифицировали договор о переименовании последней в Республику Северная Македония, однако для окончательного изменения названия в стране еще должен пройти референдум.