Саммит НАТО: первые договорённости и разногласия

Члены НАТО пригласили Македонию начать переговоры о вступлении в альянс. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам первого дня саммита его генеральный секретарь Йенс Столтенберг. "В прошлом месяце мы приветствовали соглашение между Афинами и Скопье [об изменении названия страны] и сегодня решили пригласить Македонию начать переговоры о членстве", - сказал он в частности. Столтенберг подчеркнул, что Македония сможет стать 30-м членом НАТО, как только соглашение о смене названия страны вступит в силу.

Между тем, в первые часы работы саммита между Дональдом Трампом и Ангелой Меркель разгорелся заочный спор. В беседе со Столтенбергом президент США высказал возмущение тем, что Германия зависит от российских поставок нефти и газа, добавив, что Берлин "обогащает" Россию вместо того, чтобы увеличить отчисления в бюджет НАТО.

"Германия, насколько я могу судить, находится у России в заложниках. Большие объёмы энергоресурсов поступают туда из России. Мы должны защищать Германию, но её энергозапасы пополняются из российских источников. Как это объяснить? Это же невозможно, вы сами это знаете", - сказал Трамп.

В свою очередь, немецкий канцлер Ангела Меркель парировала экскурсом в историю ГДР, отметив, что в отличие от тех времён, Германия проводит не зависящую от кого бы то ни было политику.