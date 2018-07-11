После потопа: руины и бездомные

Число жертв дождей, наводнений и оползней в Японии растёт. По официальным данным, погибли около 180 человек, более 50 числятся пропавшими без вести.

Самый сильный удар стихии пришёлся на префектуры Хиросима и Окаяма, где остаются закрытыми многие предприятия. "Мазда" и "Мицубиси" не могут возобновить здесь работу вот уже пятый день. В некоторых районах за несколько дней выпало более 1000 мм осадков

"Мне всегда казалось: то, что мы видим по телевизору, происходит лишь с другими людьми, не с с нами, - говорит местный житель. - А в действительности - вот, сейчас это происходит совсем близко от того места, где я живу. Я и представить себе такого не мог! Глазам своим не верю, когда вижу это. И теперь я понимаю, что никогда не знаешь, в какой момент тебя может настичь беда, такая катастрофа может случиться в любой момент".

В Окаяму в среду прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он осмотрел пострадавшие районы с вертолёта, встретился с местными властями и посетил эвакуированных в специально оборудованных центрах. Здесь сейчас находится несколько тысяч человек.

Ливневые дожлди обрушились на Японию на прошлой неделе под воздействием тайфуна "Пропирун". Это самый смертоносный удар стихии в Стране Восходящего солнца с 1953-го года, кода из-за наводнений на острове Кюсю погибли 759 человек.