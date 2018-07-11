Хорватия - финалистка чемпионата мира

Франция узнала, с кем сразится в это воскресенье за кубок чемпионата мира. Вторым финалистом стала хорватская сборная - команда, которая в прошлый раз не смогла пройти дальше группового этапа. В полуфинале она обыграла англичан - 2:1. Первыми отличились подопечные Гарета Саутгейта: Киран Триппьер со штрафного поразил ворота Даниела Субашича. Во втором тайме хорваты сравняли счет: услугу "шашечным" оказал Иван Перишич. Но до окончания основного времени ни одна команда не смогла вырваться вперед.