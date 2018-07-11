Франция узнала, с кем сразится в это воскресенье за кубок чемпионата мира. Вторым финалистом стала хорватская сборная - команда, которая в прошлый раз не смогла пройти дальше группового этапа. В полуфинале она обыграла англичан - 2:1. Первыми отличились подопечные Гарета Саутгейта: Киран Триппьер со штрафного поразил ворота Даниела Субашича. Во втором тайме хорваты сравняли счет: услугу "шашечным" оказал Иван Перишич. Но до окончания основного времени ни одна команда не смогла вырваться вперед.
Хорватия - финалистка чемпионата мира
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Хорватия - финалистка чемпионата мира
Третий раз подряд хорваты доводят матч до овертайма (правда, в случае с россиянами и датчанами дело дошло до серии пенальти). Сейчас всё решилось быстрее: точку в этом матче поставил Марио Манджукич в начале второго дополнительного тайма.
Итак, шесть игр - шесть побед. Хорваты очень уверенно прошли все предыдущие стадии турнира. Пока лучший результат "шашечных" на мировом первенстве - это "бронза" чемпионата 1998 года (тогда, кстати, кубок взяли французы). Но в этот раз хорваты однозначно улучшили свой результат: ниже второй строчки они уже не опустятся.