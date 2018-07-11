Германия: вердикт по делу неонацистов

К пожизненному заключению приговорил суд ФРГ обвиняемую по делу о неонацистах Беату Чепе. Вердикт вынес Высший земельный суд в Мюнхене. Участница группировки НСП - "Национал-социалистическое подполье" признана виновной в десяти убийствах. В заключительной речи прокурор отметил, что Чепе лично не участвовала в нападениях: она занималась их планированием, а также обеспечением алиби и поиском финансовых средств для преступной организации.

Адвокаты Чепе настаивали на том, что подзащитная лишь несет ответственность за поджог при отягчающих обстоятельствах и пособничество в грабеже. К разным срокам лишения свободы приговорены еще четыре пособника НСП.

По данным следствия, на счету группировки - убийства девяти жителей Германии турецкого и греческого происхождения, а также убийство женщины, сотрудницы полиции. Группировка была создана в конце девяностых и долгое время оставалась вне поля зрения контрразведки. Костяк НСП составляли Беата Чепе, Уве Мундлос и Уве Бенхард. Полиция случайно вышла на след неонацистов. Чепе была задержана в ноябре 2011 года. Тогда же погибли два ее сообщника Мундлос и Бенхард . Причиной их смерти предположительно стал суицид. Приговор Чепе поставил точку в процессе, который длился с 2014 года.