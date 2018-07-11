По меньшей мере 70 человек стали жертвами аномальной жары в канадской провинции Квебек. Большинство смертей зарегистрировано в Монреале. В зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями, одинокие пожилые граждане и горожане, которые проводят много времени в помещениях без кондиционера.
Жара убивает канадцев
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Жара убивает канадцев
С конца июня в южной части провинций Квебек, Онтарио, а также в атлантических регионах Канады температура воздуха ежедневно поднимается до 30-40 градусов. В Монреале экстренные службы получают сотни звонков с призывом о помощи.
Городские власти просят граждан серьезно относится к предупреждениям о природных катаклизмах и позаботиться о себе. Прогнозы синоптиков не радуют. В предстоящие выходные столбик термометра снова поднимется выше отметки в тридцать градусов.
Восемь лет назад из-за последствий установившейся в Монреале жары погибли 106 человек.