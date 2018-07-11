Жара убивает канадцев

По меньшей мере 70 человек стали жертвами аномальной жары в канадской провинции Квебек. Большинство смертей зарегистрировано в Монреале. В зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями, одинокие пожилые граждане и горожане, которые проводят много времени в помещениях без кондиционера.