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Франция-Бельгия: победит не дружба

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Франция-Бельгия: победит не дружба

Франция-Бельгия: победит не дружба
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Французы и бельгийцы считают друг друга добрыми соседями, друзьями, даже кузенами. Но дружбе приходит конец, когда на кону - путёвка в финал мирового первенства. Любопытно, что первый матч в своей футбольной истории сборные Бельгии и Франции сыграли именно друг с другом. Тогда - 1 мая 1904 года - победила дружба (3:3). Сегодня болельщики "трёхцветных" и "красных дьяволов" в ожидании вовсе не встречи двух товарищей, а ожесточенной борьбы за выход в финал Чемпионата мира, который, кстати, для бельгийцев может стать первым в истории.

"Мы очень волнуемся, ждем с нетерпением матч. Наша маленькая страна так долго ждала этого - с 86-го года. Мы надеемся улучшить тот результат, дойти до финала. Не для того мы побеждали Бразилию, чтобы проиграть Франции", - говорит этот гость из Брюсселя.

"Я думаю, что Франция немного сильнее. Зато у нас большое сердце. Потому мы обязательно выиграем", - уверен этот бельгийский болельщик.

А французы жаждут повторить успех 98-го, когда их сборная завоевала заветный кубок.

"Мы очень сконцентрированы. Это будет непростой матч. Мы играем против команды, которая доказала, что способна нас победить. То есть, как в игре против Уругвая и Аргентины, нам понадобится концентрация", - анализирует французский фанат.

"Правда, было бы неплохо увидеть такую игру на финальной стадии. Если в итоге мы выйдем на Англию, будет очень "весело". Но было бы интереснее сыграть с бельгийцами в финале", - сетует ещё один болельщик, приехавший в северную столицу из Франции.

Сборные встретятся на арене "Санкт-Петербург" в 21.00 по московскому времени.