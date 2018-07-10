Франция-Бельгия: победит не дружба

Французы и бельгийцы считают друг друга добрыми соседями, друзьями, даже кузенами. Но дружбе приходит конец, когда на кону - путёвка в финал мирового первенства. Любопытно, что первый матч в своей футбольной истории сборные Бельгии и Франции сыграли именно друг с другом. Тогда - 1 мая 1904 года - победила дружба (3:3). Сегодня болельщики "трёхцветных" и "красных дьяволов" в ожидании вовсе не встречи двух товарищей, а ожесточенной борьбы за выход в финал Чемпионата мира, который, кстати, для бельгийцев может стать первым в истории.

"Мы очень волнуемся, ждем с нетерпением матч. Наша маленькая страна так долго ждала этого - с 86-го года. Мы надеемся улучшить тот результат, дойти до финала. Не для того мы побеждали Бразилию, чтобы проиграть Франции", - говорит этот гость из Брюсселя.

"Я думаю, что Франция немного сильнее. Зато у нас большое сердце. Потому мы обязательно выиграем", - уверен этот бельгийский болельщик.

А французы жаждут повторить успех 98-го, когда их сборная завоевала заветный кубок.