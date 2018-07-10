Туск: "Америка, думай о солидарности, а не о деньгах"

Глава Европейского совета Дональд Туск назвал Евросоюз самым надёжным союзником США и призвал президента Дональда Трампа проявлять солидарность со своими европейскими союзниками. Это заявление было сделано на церемонии подписания новой декларации о расширении сотрудничества между ЕС и НАТО.

Дональд Туск: "Дорогая Америка, цени своих союзников, ведь у тебя их не так уж много. И Европа тратит больше на твою оборону, потому что все уважают хорошо подготовленного и вооруженного союзника. Деньги важны, но общая солидарность еще важнее. Говоря о солидарности, я хотел бы опровергнуть утверждение американского президента, что США в одиночку защищают Европу против ее врагов и что США одиноки в этой борьбе. Европа первой масштабно отреагировала, когда США подверглись атаке и призвали к солидарности 1 сентября".

По словам Туска, ЕС тратит на оборону больше России и столько же, сколько Китай.

Во вторник президент Трамп вновь напомнил европейским союзникам, что США платят на содержание НАТО самые большие взносы – до 22% бюджета альянса. Из 29 государств НАТО условие тратить на оборону не меньше 2% ВВП соблюдают только пять стран (США, Великобритания, Польша, Греция и Эстония).