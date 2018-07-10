Франция празднует выход в финал ЧМ-2018

Елисейские поля, площадь парижской мэрии, фан-зоны. Десятки тысяч человек на улицах французской столицы. Триколор, файеры и слезы радости. Фанаты футбола и не только не скрывают эмоций. Французский парламент на время матча прекратил работу, а президент пятой республики Эмманюэль Макрон поддержал "трехцветных" с трибуны стадиона "Санкт-Петербург". Франция уже в финале, болельщики надеются на победу сборной, последний раз забравшей кубок мирового первенства двадцать лет назад. Англия или Хорватия? Соперник французов станет известен уже в среду.