Этому паломничеству очень много лет, если не тысячелетий.
Внимание. черепаха!
Внимание. черепаха!
Американская организация защиты морских рептилий полагает, что на этом 30-километровой песчаной полосе коста-риканского пляжа собирается наибольшее в мире количество зеленых черепах.
Столько, сколько сюда приплывали черепахи, столько за их яйцами, местным деликатесом, велась охота.
Сбор яиц ничем не был ограничен, кроме как принесенными с собой емкостями. Это, а еще пляж, за которым никто не следил, привели к падению популяции морских черепах.
В этом году правительство Коста-Рики предложило местным жителям план: мужчины убирают пляж и следят за его чистотой круглый год, женщины следят за вылупившимися детенышами черепах, взамен семьи имеют возможность легально, не нарушая закон, собрать примерно 200 яиц на семью. Как говорят экологи, в выигрыше оказались все: и люди, и животные, и природа.