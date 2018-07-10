Космический грузовик "Прогресс МС-09" добрался до Международной космической станции (МКС) за рекордное время.
Рекорд "Прогресса"
Рекорд "Прогресса"
Стыковка с МКС произошла через 3 часа 40 минут после пуска. До этого рекорд составлял 5 часов 39 минут.
Ранее предпринимались две неудачные попытки использовать новую короткую схему полета к МКС, но оба раза автоматическая система стартового комплекса на Байконуре отменяла операцию.
После того, как сверхкороткую схему полета опробуют еще раз на грузовом корабле "Прогресс" по ней к МКС планируют отправить первый пилотируемый корабль "Союз МС".
Космический грузовик доставил на орбиту около 2,5 тонн грузов, в том числе продукты, медикаменты, топливо и научное оборудование, а также скафандр нового поколения "Орлан-МКС" — два таких скафандра уже используются на станции.