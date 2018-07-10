Саммит НАТО: кто откроет кошелек?

Мягкая посадка Air Force One , на котором прибыл в Брюссель на саммит Северо-Атлантического альянса Дональд Трамп - как возможная антитеза дискуссии, которые должны состоятся между союзниками по блоку?

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, предстоит принять решение о создании общих сил быстрого реагирования. Это решение получило название "Инициатива 4 по 30" : в силы должны входить 30 батальонов, 30 аваиэскадрилий, 30 боевых кораблей. Группировка должна развернуться за 30 дней. Но кто и сколько будет за это платить?

По словам Трампа, "Америка платит слишком много, они платят слишком мало. Но мы будем над этой проблемой работать. На повестке дня - саммит НАТО, визит в Британию, которую "потряхивает", а потом у меня встреча с Путиным. Честно, думаю, что с Путиным разговор пойдет легче всего, кто бы мог об этом подумать?".

О том, чтобы не заглядывать в глаза Путина, чтобы увидеть его душу, как это сделал один из предшественников Трампа Джордж Буш-мл., предостерег нынешнего президента США председатель Евросовета Дональд Туск: "Дорогая Америка, цени своих союзников, поскольку их у тебя не так много. И Европа будет тратить на твою оборону больше потому, что все уважают союзника, подготовленного и обученного. Деньги - важны, но солидарность еще важнее".

В повестке дня, как сообщил Столтенберг, и обсуждение создания двух новых штабов, один из них будет координировать логистику и защиту путей сообщения между Европой и Америкой в Северной Атлантике, а также развертывание миссии инструкторов для армии Ирака.

Вопрос выделения государствами-членами НАТО средств на оборону будет в центре бесед участников встречи на высшем уровне.

Одним из предвыборных обещаний Трампа было более, по его словам, справедливое распределение финансового бремени.

Как заявляют в НАТО, страны-члены Северо-Атлантического альянса должны достигнуть в ближайшие шесть лет увеличения военных расходов на 266 млрд долларов.