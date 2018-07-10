Тереза Мэй и "брексит"

Британский премьер-министр Тереза Мэй один за другим получает удары от своих когда-то единомышленников по "брекситу". Но, кажется, принимает она их достойно и даже с юмором:

"В течение двух лет после референдума мы вели жаркие дебаты. Не только за столом министров, но и за каждым кухонным столом по всей стране"

Незамедлительно на это отреагировал ее главный оппонент, лидер лейбористов Джереми Корбин:

"Потребовалось два года после референдума, 16 месяцев с тех пор, как 15-я статья была применена, чтобы кабинет смог достичь компромисса, и всего 48 часов, чтобы эта иллюзия испарилась"

А испарилась она после того, как свои посты покинули два ключевых министра, в том числе один из самых яростных сторонников выхода Великобритании из ЕС - министр иностранных дел Борис Джонсон.

В своем заявлении об уходе он, в частности, заявил, что премьер-министр ведет страну к "полубрекситу", и что "эта мечта умирает, задыхаясь от ненужной неуверенности".

В ответном письме Мэй выразила свое удивление его отставкой в свете их успешных, по ее мнению, переговоров. Несмотря на это, она уже назначила на его пост бывшего министра здравоохранения Джереми Ханта.

"Моя задача на посту министра иностранных дел состоит в поддержке премьер-министра в особо важный период для страны, в том, чтобы Великобритания могла достичь соглашения с ЕС по условиям "брексита" на основе изложенного в резиденции Чекерс плана", - поделился своими планами новый глава МИД Великобритании.

Согласно ему после выхода страны из ЕС предполагается сохранение "зоны свободной торговли товарами и тесных торговых связей с Евросоюзом".

Но последующая громкая отставка Дэвида Дэвиса с поста министра по вопросам выхода страны из ЕС говорит о явных разногласиях Мэй с правительством.

Впрочем, премьер-министр уверила, что продолжит следовать своему, по ее мнению, компромиссному плану, и сейчас главная задача для нее - донести ее предложения по "брекситу" до самого Евросоюза