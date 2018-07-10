Кремль ждет "просветления" Лондона

Кремль отреагировал на отставку главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. На вопрос о том, верят ли Москва в улучшение двусторонних отношений, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил:

"Мы можем оценивать министров других стран, только исходя из критерия, какой вклад они внесли в развитие и расширение двусторонних отношений этой страны с Россией. К сожалению, вклад Бориса Джонсона в развитие британо-российских отношений можно оценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего"

Также Песков высказался по поводу разъяснений Лондона по делу отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери и последующего, как считает Великобритания, похожего случая в Эймсбери:

"Вы знаете, что совсем недавно президент Путин говорил о том, что, безусловно, рано или поздно эту страницу надо переворачивать. Мы ожидаем, скажем так, политического просветления в Великобритании на этот счет. Безусловно, конечно, мы все-таки рано или поздно ожидаем каких-то вразумительных разъяснений или аргументов по недавней ситуации в Солсбери и ситуации, которая за этим последовала"

9 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по поводу "брексита".