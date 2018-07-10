В Японии число тех, кто погиб в результате мощных ливней, наводнений и оползней в Японии превысило 140 человек. Свыше 70 человек пропали без вести. Об этом заявили власти. В первую очередь это жители префектуры Хиросима - слова чиновника цитирует ТАСС.
Япония: число жертв тайфуна растёт
Япония: число жертв тайфуна растёт
Правительство страны, как сообщается, выделило почти 65 миллионов евро (или свыше 7 млрд иен) в порядке экстренной помощи пострадавшим. Масштаб поисково-спасательных работ колоссален - в них участвуют 75 тысяч человек, это не только сами спасатели, но и полицейские части, а также подразделения японских Сил самообороны (армии страны).
Ливни, затопившие часть японского архипелага, начались в середине прошлой недели, так себя проявил тайфун "Прапирун", сформировавшийся на Тихим океаном. В некоторых регионах Японии за эти дни дней выпало более 1000 мм осадков. Следствием стали разливы водоемов и сходы оползней.
Этот разгул стихии стал самым смертносным за последние 65 лет, в 1953-м году на острове Кюсю на западе страны погибли почти 800 человек.