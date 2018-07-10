Япония: число жертв тайфуна растёт

В Японии число тех, кто погиб в результате мощных ливней, наводнений и оползней в Японии превысило 140 человек. Свыше 70 человек пропали без вести. Об этом заявили власти. В первую очередь это жители префектуры Хиросима - слова чиновника цитирует ТАСС.